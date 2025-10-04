ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни продовжують бити по енергетиці: Міненерго попередило про масові відключення світла

Чернігівська область, Субота 04 жовтня 2025 10:57
UA EN RU
Росіяни продовжують бити по енергетиці: Міненерго попередило про масові відключення світла Фото: Чернігівщина без світла після нічних атак РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли на Чернігівщині без світла залишилися близько 50 тисяч людей, а аварійні відключення тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

За даними міністерства, внаслідок обстрілів РФ на Чернігівщині аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Водночас в області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання та скасувати графіки погодинних відключень, що були вимушено запроваджені "Чернігівобленерго", - зауважили в Міненерго.

Як наголосили в міністерстві, цілеспрямовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури є черговим свідченням терористичних методів, до яких вдається ворог.

"Міністерство енергетики висловлює подяку енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми", - додали в Міненерго.

Росіяни б'ють по об'єктах енергетики

Через серію ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України знеструмлені споживачі з’явилися одразу в кількох областях, найскладніша ситуація досі спостерігається на Сумщині та Чернігівщині.

У "Чернігівобленерго" повідомили, що енергосистема регіону перебуває у критичному стані, через що від 1 жовтня запроваджені жорсткі графіки відключень електроенергії.

У ніч на 4 жовтня російська армія знову завдала ударів по енергетичних об’єктах у Чернігівській області. Пошкоджено кілька ключових об’єктів електропостачання, енергетики вже розпочали роботи з їхнього відновлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Окупанти
Новини
РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини, є пошкодження: як діють графіки 4 жовтня
РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини, є пошкодження: як діють графіки 4 жовтня
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим