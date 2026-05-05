РФ заманює на фронт студентів з окупованої частини Донбасу, - ЗМІ

21:16 05.05.2026 Вт
2 хв
Адміністрації навчальних закладів беруть активну участь у процесі агітації
aimg Анастасія Никончук
Фото: військові РФ (GettyImages)

Російське міністерство оборони активно використовує освітні установи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей для вербування студентів до підрозділів безпілотних систем.

Вербування через навчальні заклади

За даними розслідування, йдеться щонайменше про вісім університетів і п'ять коледжів, які працюють під контролем окупаційних адміністрацій.

Серед них - так звані "клони" українських вишів, створені після 2014 і 2022 років, включно зі структурами, що називають себе університетами Даля, Туган-Барановського, ДонНТУ, ДонНАСА, а також Маріупольським технологічним університетом.

Участь адміністрацій

Зазначається, що процес вербування виходить за рамки звичайної агітації. До нього безпосередньо залучаються адміністрації навчальних закладів.

Студентам пропонують оформляти документи в деканатах або в спеціальних кабінетах військового обліку.

В окремих випадках, наприклад у "Донбаському державному технічному університеті", набір проводиться через формування студентських підрозділів усередині самого вишу.

Методи залучення студентів

Вербувальники використовують різні аргументи для залучення молоді. Серед них - заяви про начебто безпечні умови служби операторів безпілотників, обіцянки короткострокового контракту з можливістю звільнення за рік, а також фінансові виплати та акцент на "престижності" служби в таких підрозділах.

Нагадуємо, що українська сторона відзначає ознаки розширення військової логістики та інфраструктури на території Білорусі, які в перспективі можуть бути задіяні в координації з Росією.

Зазначимо, що російське командування виводить з лінії фронту найбільш підготовлених військовослужбовців для участі в демонстраційних заходах у Москві, включно з парадом 9 травня, що призводить до заміни їх менш досвідченим особовим складом і, як наслідок, зростання втрат на фронті.

Російська ФедераціяВійна в УкраїніСтудентиДрони