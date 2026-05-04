Яку активність фіксують в Білорусі і чи є загроза для України: що кажуть у ДПСУ
Україна фіксує розвиток військової логістики та інфраструктури в Білорусі, яка в майбутньому може бути використана у координації з РФ.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на День.LIVE.
За словами представника прикордонної служби, йдеться про розбудову маршрутів та об'єктів, які потенційно посилюють військові можливості сусідньої країни. Ці ресурси в перспективі можуть застосовуватися у спільних діях з російськими військами.
Попри роботи з облаштування інфраструктури, наразі країна-агресорка не тримає в Білорусі угруповань, здатних на пряме вторгнення. Проте відповідні інфраструктурні можливості зберігаються.
Демченко наголосив, що Україна проводить постійний моніторинг обстановки. Розвідка та ДПСУ відстежують будь-які зміни, щоб бути готовими до ймовірних провокацій або інших ворожих сценаріїв поблизу державного кордону.
Загроза з боку Білорусі
Нагадаємо, у суботу, 2 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що на кордоні України та Білорусі була помічена "специфічна" активність з боку білорусів. За його словами, держава все контролює і у разі чого готова реагувати.
Тоді ж ситуацію прокоментував і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він переконаний, що з боку Білорусі максимум що може бути - це дрібні провокації.
Крім того, Зеленський нещодавно говорив, що у росіян дуже багато хворих в фантастичних ідей, і додав, що Україна не хоче, щоб Білорусь була втягнута в них.
Зазначимо, 2 травня до України з території Білорусі залетіла повітряна куля. Фактично вона була ретранслятором для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які РФ використовує під час обстрілів.