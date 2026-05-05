RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ заманивает на фронт студентов с оккупированной части Донбасса, - СМИ

21:16 05.05.2026 Вт
2 мин
Администрации учебных заведений активно учавствуют в процессе агитации
aimg Анастасия Никончук
Фото: военные РФ (GettyImages)

Российское министерство обороны активно использует образовательные учреждения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей для вербовки студентов в подразделения беспилотных систем.

Вербовка через учебные заведения

По данным расследования, речь идет как минимум о восьми университетах и пяти колледжах, работающих под контролем оккупационных администраций.

Среди них — так называемые "клоны" украинских вузов, созданные после 2014 и 2022 годов, включая структуры, называющие себя университетами Даля, Туган-Барановского, ДонНТУ, ДонНАСА, а также Мариупольский технологический университет.

Участие администраций

Отмечается, что процесс вербовки выходит за рамки обычной агитации. К нему напрямую привлекаются администрации учебных заведений.

Студентам предлагают оформлять документы в деканатах или в специальных кабинетах военного учета.

В отдельных случаях, например в "Донбасском государственном техническом университете", набор проводится через формирование студенческих подразделений внутри самого вуза.

Методы привлечения студентов

Вербовщики используют различные аргументы для привлечения молодежи. Среди них — заявления о якобы безопасных условиях службы операторов беспилотников, обещания краткосрочного контракта с возможностью увольнения через год, а также финансовые выплаты и акцент на "престижности" службы в таких подразделениях.

Напоминаем, что украинская сторона отмечает признаки расширения военной логистики и инфраструктуры на территории Беларуси, которые в перспективе могут быть задействованы в координации с Россией.

Отметим, что российское командование выводит с линии фронта наиболее подготовленных военнослужащих для участия в демонстрационных мероприятиях в Москве, включая парад 9 мая, что приводит к замене их менее опытным личным составом и, как следствие, росту потерь на фронте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна в УкраинеСтудентыДрони