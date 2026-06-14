У РФ закликали підривати власні танкери прямо в морі

У Раді Федерації РФ запропонували мінувати російські тіньові танкери та підривати їх у разі затримання іноземними державами для створення екологічних катастроф.
Про це заявив сенатор та колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Російський посадовець закликав встановлювати вибухівку на цивільні судна, пов'язані з Росією, щоб мати змогу знищувати їх у разі спроби арешту через санкції.
За його задумом, загроза масштабного забруднення довкілля має зупинити європейські країни.
"Треба мінувати використовувані нами танкери. Ініціація має відбуватися у разі надходження відповідних команд або за відхилення танкера від маршруту та примусового його заходу в чужий порт. Кілька разів бахне у них під носом з розливом нафти та відповідними екологічними наслідками, відразу одумаються", - заявив Рогозін.
Цю ідею підхопили російські військові блогери. Вони зазначають, що оскільки Військово-морський флот РФ не здатний забезпечити військовий супровід для сотень цивільних бортів, загроза підриву та нафтового розливу біля британських чи європейських берегів є єдиним дієвим "важелем тиску".
Приводом для таких радикальних заяв стало перше в історії перехоплення Збройними силами Великої Британії танкера російського тіньового флоту Smyrtos, яке відбулося у Ла-Манші.
Операцію провели за наказом британського прем’єр-міністра Кіра Стармера спільно з французькою стороною.
Британський прем'єр назвав затримання судна, що йшло під прапором Камеруну, "ударом по Росії" та по тих, "хто підживлює війну російського диктатора Володимира Путіна в Україні". Наразі 244-метровий танкер перебуває під охороною, триває розслідування.
Російські аналітики вже визнали, що цей інцидент створює вкрай небезпечний для Москви прецедент.
Нагадаємо, останнім часом міжнародна спільнота суттєво посилила тиск на нелегальні нафтові перевезення Кремля. На початку червня стало відомо, що ЄС дозволив зупиняти судна тіньового флоту РФ силою.
Зокрема, у межах військово-морської операції IRINI в Середземному морі європейські сили отримали право брати сумнівні танкери на абордаж і проводити фізичні інспекції. Перший такий арешт підсанкційного судна відбувся 1 червня.
Подібні заходи викликали серйозне занепокоєння у Москві. Раніше помічник російського диктатора Микола Патрушев заявляв, що через загрозу затримань та "диверсій" на захист тіньового флоту хочуть направити конвої.
Тоді у РФ опрацьовували варіанти залучення бойових кораблів для супроводу, розміщення на цивільних бортах мобільних вогневих груп та встановлення спеціальних засобів захисту.