У РФ закликали підривати власні танкери прямо в морі

Ініціатива підриву суден

Російський посадовець закликав встановлювати вибухівку на цивільні судна, пов'язані з Росією, щоб мати змогу знищувати їх у разі спроби арешту через санкції.

За його задумом, загроза масштабного забруднення довкілля має зупинити європейські країни.

"Треба мінувати використовувані нами танкери. Ініціація має відбуватися у разі надходження відповідних команд або за відхилення танкера від маршруту та примусового його заходу в чужий порт. Кілька разів бахне у них під носом з розливом нафти та відповідними екологічними наслідками, відразу одумаються", - заявив Рогозін.

Цю ідею підхопили російські військові блогери. Вони зазначають, що оскільки Військово-морський флот РФ не здатний забезпечити військовий супровід для сотень цивільних бортів, загроза підриву та нафтового розливу біля британських чи європейських берегів є єдиним дієвим "важелем тиску".

Затримання танкера Smyrtos

Приводом для таких радикальних заяв стало перше в історії перехоплення Збройними силами Великої Британії танкера російського тіньового флоту Smyrtos, яке відбулося у Ла-Манші.

Операцію провели за наказом британського прем’єр-міністра Кіра Стармера спільно з французькою стороною.

Британський прем'єр назвав затримання судна, що йшло під прапором Камеруну, "ударом по Росії" та по тих, "хто підживлює війну російського диктатора Володимира Путіна в Україні". Наразі 244-метровий танкер перебуває під охороною, триває розслідування.

Російські аналітики вже визнали, що цей інцидент створює вкрай небезпечний для Москви прецедент.