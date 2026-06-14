В РФ призвали взрывать собственные танкеры прямо в море

Инициатива подрыва судов

Российский чиновник призвал устанавливать взрывчатку на гражданские суда, связанные с Россией, чтобы иметь возможность уничтожать их в случае попытки ареста из-за санкций.

По его замыслу, угроза масштабного загрязнения окружающей среды должна остановить европейские страны.

"Надо минировать используемые нами танкеры. Инициация должна происходить при поступлении соответствующих команд или при отклонении танкера от маршрута и принудительном его заходе в чужой порт. Несколько раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются", - заявил Рогозин.

Эту идею подхватили российские военные блогеры. Они отмечают, что поскольку Военно-морской флот РФ не способен обеспечить военное сопровождение для сотен гражданских бортов, угроза подрыва и нефтяного разлива у британских или европейских берегов является единственным действенным "рычагом давления".

Задержание танкера Smyrtos

Поводом для таких радикальных заявлений стал первый в истории перехват Вооруженными силами Великобритании танкера российского теневого флота Smyrtos, который произошел в Ла-Манше.

Операцию провели по приказу британского премьер-министра Кира Стармера совместно с французской стороной.

Британский премьер назвал задержание судна, которое шло под флагом Камеруна, "ударом по России" и по тем, "кто подпитывает войну российского диктатора Владимира Путина в Украине". Сейчас 244-метровый танкер находится под охраной, продолжается расследование.

Российские аналитики уже признали, что этот инцидент создает крайне опасный для Москвы прецедент.