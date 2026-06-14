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В РФ призвали взрывать собственные танкеры прямо в море

20:35 14.06.2026 Вс
3 мин
В РФ придумали радикальный способ спасения своих подсанкционных судов от ареста
aimg Сергей Козачук
Фото: в РФ призвали взрывать танкеры прямо в море (Getty Images)

В Совете Федерации РФ предложили минировать российские теневые танкеры и взрывать их в случае задержания иностранными государствами для создания экологических катастроф.

Об этом заявил сенатор и бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Инициатива подрыва судов

Российский чиновник призвал устанавливать взрывчатку на гражданские суда, связанные с Россией, чтобы иметь возможность уничтожать их в случае попытки ареста из-за санкций.

По его замыслу, угроза масштабного загрязнения окружающей среды должна остановить европейские страны.

"Надо минировать используемые нами танкеры. Инициация должна происходить при поступлении соответствующих команд или при отклонении танкера от маршрута и принудительном его заходе в чужой порт. Несколько раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются", - заявил Рогозин.

Эту идею подхватили российские военные блогеры. Они отмечают, что поскольку Военно-морской флот РФ не способен обеспечить военное сопровождение для сотен гражданских бортов, угроза подрыва и нефтяного разлива у британских или европейских берегов является единственным действенным "рычагом давления".

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Задержание танкера Smyrtos

Поводом для таких радикальных заявлений стал первый в истории перехват Вооруженными силами Великобритании танкера российского теневого флота Smyrtos, который произошел в Ла-Манше.

Операцию провели по приказу британского премьер-министра Кира Стармера совместно с французской стороной.

Британский премьер назвал задержание судна, которое шло под флагом Камеруна, "ударом по России" и по тем, "кто подпитывает войну российского диктатора Владимира Путина в Украине". Сейчас 244-метровый танкер находится под охраной, продолжается расследование.

Российские аналитики уже признали, что этот инцидент создает крайне опасный для Москвы прецедент.

Охота на теневой флот РФ

Напомним, в последнее время международное сообщество существенно усилило давление на нелегальные нефтяные перевозки Кремля. В начале июня стало известно, что ЕС разрешил останавливать суда теневого флота РФ силой.

В частности, в рамках военно-морской операции IRINI в Средиземном море европейские силы получили право брать сомнительные танкеры на абордаж и проводить физические инспекции. Первый такой арест подсанкционного судна состоялся 1 июня.

Подобные меры вызвали серьезное беспокойство в Москве. Ранее помощник российского диктатора Николай Патрушев заявлял, что из-за угрозы задержаний и "диверсий" на защиту теневого флота хотят направить конвои.

Тогда в РФ прорабатывали варианты привлечения боевых кораблей для сопровождения, размещения на гражданских бортах мобильных огневых групп и установки специальных средств защиты.

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