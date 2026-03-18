"Полювання на танкери" лякає РФ: на захист "тіньового флоту" хочуть направити конвої

Росія планує залучати військові кораблі та мобільні вогневі групи для охорони танкерів та інших суден "тіньового флоту". Таке рішення пояснюють нібито "загрозою диверсій" та атаками на російські танкери у морі.

Зокрема Патрушев заявив, що влада РФ хоче "застосовувати військові засоби для охорони суден", які експортують російські вантажі. В першу чергу, схоже, мова йде про "тіньовий флот". Помічник Путіна стверджує, що проти російського флоту нібито розгорнуто "безпрецедентну кампанію", а ризик диверсій на морі залишається стабільно високим. "Розглядається можливість через капітанів портів вимагати супровід суден під російським прапором мобільними вогневими групами. Також опрацьовується розміщення на судах спеціальних засобів захисту", - заявив він. Найголовніше - Патрушев не виключив того варіанту, що військові кораблі російського режиму нібито конвоюватимуть танкери та інші судна так званого "російського флоту". Патрушев додав, що нібито є "великий ризик" продовження "диверсій" проти танкерів РФ. У зв'язку із цим він згадав інцидент із танкером Arctic Metagaz - в РФ стверджують, що його нібито атакувала Україна. Україна звинувачення з боку Кремля традиційно не коментує.