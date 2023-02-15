РФ вже втратила дев’ять важких вогнеметних систем від початку вторгнення, - Генштаб

Від початку вторгнення Збройні сили України знищили мінімум 9 російських важких вогнеметних систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"9 важких вогнеметних систем залпового вогню вже втратив ворог з початку широкомасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначають, що мова йде про ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Сонцепьок".
Сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.
ТОС-1 "Буратіно" - це важка вогнеметна система залпового вогню на базі танка Т-72, розроблена в 1971—1979 роках.
ТОС-1А "Сонцепьок" - це важка вогнеметна система залпового вогню, яка була взята на озброєння армії РФ у 2001 році.
Її основні відмінності:
Нещодавно українські військові знищили російський вогнемет ТОС-1А "Сонцепьок".
Як повідомлялося, Збройні сили України вперше застосували трофейну важку вогнеметну систему "Сонцепьок" проти окупантів ще у квітні 2022 року. Установка працювала на Ізюмському напрямі.
Крім того, російські війська в Запорізькій області обстріляли позиції своїх військ. Удар був нанесений важкою вогнеметною системою "Сонцепьок".
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