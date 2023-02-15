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РФ вже втратила дев’ять важких вогнеметних систем від початку вторгнення, - Генштаб

Фото: ТОС-1А "Сонцепьок" (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Від початку вторгнення Збройні сили України знищили мінімум 9 російських важких вогнеметних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"9 важких вогнеметних систем залпового вогню вже втратив ворог з початку широкомасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що мова йде про ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Сонцепьок".

ТОС

Сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

ТОС-1 "Буратіно" - це важка вогнеметна система залпового вогню на базі танка Т-72, розроблена в 1971—1979 роках.

ТОС-1А "Сонцепьок" - це важка вогнеметна система залпового вогню, яка була взята на озброєння армії РФ у 2001 році.

Її основні відмінності:

  • кількість направляючих зменшена з 30 до 24;
  • встановлена нова система управління вогнем;
  • транспортно-заряджаюча машина виконана на базі Т-72;
  • нові некеровані ракети типів MO.1.01.04 та MO.1.01.04M з дальністю польоту до 6 км.

Нещодавно українські військові знищили російський вогнемет ТОС-1А "Сонцепьок".

Як повідомлялося, Збройні сили України вперше застосували трофейну важку вогнеметну систему "Сонцепьок" проти окупантів ще у квітні 2022 року. Установка працювала на Ізюмському напрямі.

Крім того, російські війська в Запорізькій області обстріляли позиції своїх військ. Удар був нанесений важкою вогнеметною системою "Сонцепьок".

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