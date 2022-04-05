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ВСУ впервые применили трофейный "Солнцепек" против оккупантов

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Харьковская область , Вторник 05 апреля 2022 13:32
ВСУ впервые применили трофейный "Солнцепек" против оккупантов Фото: тяжелая огнеметная система "Солнцепек" (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины впервые применили трофейную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против оккупантов. Установка работала на Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Изюмское направление. Наши воины впервые применили вражеское мощное оружие - ТОС-1А "Солнцепек" против него самого", - отметил Братчук.

Он также уточнил, что для работы установки есть необходимый боекомплект и заряжающая машина.

Напомним, в марте Россия признала, что использует в Украине систему "Солнцепек" с термобарическими боеголовками, которые еще называют "вакуумными бомбами". Применение этого оружия запрещено даже в военных целях, если под удар могут попасть гражданские.

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