В Запорожской области оккупанты обстреляли свои позиции из огнемета "Солнцепек"

Российские войска в Запорожской области обстреляли позиции своих войск. Удар был нанесен тяжелой огнеметной системой "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 97 Пехотного батальона Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что сегодня, 8 мая, российские оккупанты применили ТОС "Солнцепек" против своих позиций и фактически выжгли личный состав, который там находится.

Руководство батальона отметило, что выражает удовлетворение такими действиями оккупантов. "Мы понимаем, что на май есть традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание - курить себя на территории России", - подметили украинские военные.