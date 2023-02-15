РФ уже потеряла девять тяжелых огнеметных систем с начала вторжения, - Генштаб

С начала вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили минимум 9 российских тяжелых огнеметных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"9 тяжелых огнеметных систем залпового огня уже потерял враг с начала широкомасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что речь идет о ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".
Семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм. Ведут огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.
ТОС-1 "Буратино" - это тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72, разработанная в 1971-1979 годах.
ТОС-1А "Солнцепек" - это тяжелая огнеметная система залпового огня, взятая на вооружение армии РФ в 2001 году.
Ее основные отличия:
Недавно украинские военные уничтожили российский огнемет ТОС-1А "Солнцепек".
Как сообщалось, Вооруженные силы Украины впервые применили трофейную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против оккупантов еще в апреле 2022 года. Установка работала в Изюмском направлении.
Кроме того, русские войска в Запорожской области обстреляли позиции своих войск. Удар был нанесен тяжелой огнеметной системой "Солнцепек".
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