Українські військові знищили російський "Сонцепьок" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"72 бригада ім. Чорних Запорожців "підсмажила" російський "Сонцепьок". Гарна картинка", - розповів він.

Як повідомлялося, Збройні сили України вперше застосували трофейну важку вогнеметну систему "Сонцепьок" проти окупантів ще у квітні 2022 року. Установка працювала на Ізюмському напрямі.

Крім того, російські війська в Запорізькій області обстріляли позиції своїх військ. Удар був нанесений важкою вогнеметною системою "Сонцепьок".