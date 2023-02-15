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Українські військові знищили російський "Сонцепьок" (відео)

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Україна, Середа 15 лютого 2023 10:20
Українські військові знищили російський "Сонцепьок" (відео) Фото: українські військові знищили російський "Сонцепьок" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили російський огнемет ТОС-1А "Сонцепьок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"72 бригада ім. Чорних Запорожців "підсмажила" російський "Сонцепьок". Гарна картинка", - розповів він.

Як повідомлялося, Збройні сили України вперше застосували трофейну важку вогнеметну систему "Сонцепьок" проти окупантів ще у квітні 2022 року. Установка працювала на Ізюмському напрямі.

Крім того, російські війська в Запорізькій області обстріляли позиції своїх військ. Удар був нанесений важкою вогнеметною системою "Сонцепьок".

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