РФ вже розпочала весняно-літній наступ: у ЗСУ оцінили, чи буде загострення

Російські війська вже розпочали весняно-літню наступальну кампанію, тому ще якесь загострення на фроні не очікується.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.
За йогословами, станом на зараз йде активна фаза весняної російської наступальної кампанії.
"Загострюватися вона навряд чи буде, бо вона вже загострена. Питання в тому, коли вони вичерпаються, підуть знов-таки на ще одне поповнення і далі спробують, може, зробити щось влітку. Але станом на зараз якраз у них фаза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу", - розповів Трегубов.
Він додав, що ворог, як і раніше, мало використовує бронетехніку, адже вона малоефективна.
"Будь-яка спроба наварити на танк іще одну додаткову ступінь захисту і перетворити його на зовсім схожий на мурашник все одно неефективна. Ну, піде на нього ще на один дрон більше. Тому станом на зараз бронетехніка майже не використовується, мототехніка використовується обмежено", - пояснив речник.
Водночас, за словами Трегубова, на фронті дуже висока насиченість дронів різних типів, а незабаром з’явиться і велика кількість наземних роботизованих комплексів (НРК).
Як зазначив речник, тепла і бездощова погода сприяє активізації використання безпілотників для ураження ворога.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що вже цього літа Росія піде у черговий наступ.
Раніше Зеленський зазначав, що політичне керівництво Росії, попри захмарні втрати, планує подальші наступи та готується розширити мобілізацію.
Водночас у ГУР повідомили, що цьогоріч країна-агресорка планує залучити до свого війська щонайменше 18 500 іноземців. Пріоритет віддається громадянам країн Центральної Азії - Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану.