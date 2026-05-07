Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ уже начала весенне-летнее наступление: в ВСУ оценили, будет ли обострение

11:57 07.05.2026 Чт
2 мин
Враг почти не использует бронетехнику
aimg Татьяна Степанова
Фото: Россия уже начала весенне-летнее наступление, но обострения не ожидается (Getty Images)

Российские войска уже начали весенне-летнюю наступательную кампанию, поэтому еще какое-то обострение на фронте не ожидается.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на сейчас идет активная фаза весенней российской наступательной кампании.

"Обостряться она вряд ли будет, потому что она уже обострена. Вопрос в том, когда они исчерпаются, пойдут опять-таки на еще одно пополнение и дальше попытаются, может, сделать что-то летом. Но по состоянию на сейчас как раз у них фаза не накопления ресурса, а скорее расходования этого ресурса", - рассказал Трегубов.

Он добавил, что враг по-прежнему мало использует бронетехнику, ведь она малоэффективна.

"Любая попытка наварить на танк еще одну дополнительную степень защиты и превратить его в совсем похожий на муравейник все равно неэффективна. Ну, пойдет на него еще на один дрон больше. Поэтому по состоянию на сейчас бронетехника почти не используется, мототехника используется ограниченно", - пояснил спикер.

В то же время, по словам Трегубова, на фронте очень высокая насыщенность дронов различных типов, а вскоре появится и большое количество наземных роботизированных комплексов (НРК).

Как отметил спикер, теплая и бездождевая погода способствует активизации использования беспилотников для поражения врага.

Наступление России

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже этим летом Россия пойдет в очередное наступление.

Ранее Зеленский отмечал, что политическое руководство России, несмотря на заоблачные потери, планирует дальнейшие наступления и готовится расширить мобилизацию.

В то же время в ГУР сообщили, что в этом году страна-агрессор планирует привлечь в свою армию не менее 18 500 иностранцев. Приоритет отдается гражданам стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

