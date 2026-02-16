РФ встановила рекорд ударів балістикою: скільки ракет запустили у січні

Масштаби атак на енергетику

З початку 2026 року російські війська здійснили понад 200 атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Основною метою Кремля залишається спроба дестабілізувати ситуацію в країні та змусити її керівництво до поступок.

Зеленський про ситуацію з ППО

Раніше Україна неодноразово зверталася до західних партнерів із закликом прискорити передачу систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що затримки в постачанні озброєння безпосередньо впливають на рівень захисту критичної інфраструктури в умовах постійних ракетних і дронових атак.

Глава держави також зазначив, що Сили оборони вже значно посилили захист українських міст від російських безпілотників, однак на окремих напрямках цього все ще недостатньо.

Після чергової атаки РФ Зеленський повідомив про проведення жорсткої наради та доручив посилити вогневі групи ППО, водночас висловивши невдоволення результатами роботи Повітряних сил у деяких регіонах, зокрема щодо протидії дронам-камікадзе типу "Шахед".