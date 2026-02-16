РФ установила рекорд ударов баллистикой: сколько ракет запустили в январе

Масштабы атак на энергетику

С начала 2026 года российские войска совершили более 200 атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Основной целью Кремля остается попытка дестабилизировать ситуацию в стране и вынудить ее руководство к уступкам.

Зеленский о ситуации с ПВО

Ранее Украина неоднократно обращалась к западным партнерам с призывом ускорить передачу систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что задержки в поставке вооружения непосредственно влияют на уровень защиты критической инфраструктуры в условиях постоянных ракетных и дроновых атак.

Глава государства также отметил, что Силы обороны уже значительно усилили защиту украинских городов от российских беспилотников, однако на отдельных направлениях этого все еще недостаточно.

После очередной атаки РФ Зеленский сообщил о проведении жесткого совещания и поручил усилить огневые группы ПВО, одновременно выразив недовольство результатами работы Воздушных сил в некоторых регионах, в частности по противодействию дронам-камикадзе типа "Шахед".