РФ установила рекорд ударов баллистикой: сколько ракет запустили в январе

В январе российские войска выпустили по Украине 91 баллистическую ракету - это самый большой месячный показатель с начала полномасштабной войны. На фоне этого Украина активизирует работу с союзниками по усилению систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

По данным ведомства, с начала полномасштабной войны комплексы Patriot сбили почти все известные типы воздушных целей, в том числе истребители-бомбардировщики Су-34, крылатые ракеты Х-101, Х-555 и "Калибр", а также аэробаллистические ракеты "Кинжал" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Во время последнего заседания формата "Рамштайн" была достигнута договоренность о срочной передаче ракет со складов европейских партнеров.

Министерство обороны сообщило, что работает над ускорением поставок ракет для зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot - самых эффективных систем ПВО, находящихся на вооружении ВСУ.

Масштабы атак на энергетику

С начала 2026 года российские войска совершили более 200 атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Основной целью Кремля остается попытка дестабилизировать ситуацию в стране и вынудить ее руководство к уступкам.

Зеленский о ситуации с ПВО

Ранее Украина неоднократно обращалась к западным партнерам с призывом ускорить передачу систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что задержки в поставке вооружения непосредственно влияют на уровень защиты критической инфраструктуры в условиях постоянных ракетных и дроновых атак.

Глава государства также отметил, что Силы обороны уже значительно усилили защиту украинских городов от российских беспилотников, однако на отдельных направлениях этого все еще недостаточно.

После очередной атаки РФ Зеленский сообщил о проведении жесткого совещания и поручил усилить огневые группы ПВО, одновременно выразив недовольство результатами работы Воздушных сил в некоторых регионах, в частности по противодействию дронам-камикадзе типа "Шахед".