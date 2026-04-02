РФ вперше завдала удару по Харкову реактивними дронами, - Терехов

Харківський мер Ігор Терехов розповів, що сьогодні, 2 квітня, російські окупанти вперше вдарили по місту реактивними дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Терехова в Telegram.
"З початку доби ворог 11 разів обстріляв Харків, усі прильоти були у Київському районі. Більшість з ворожих БПЛА були реактивними і ворог вперше застосував їх по Харкову", - сказано в його заяві.
Терехов зауважив, що прильотів могло бути більше, але частина ворожих дронів була збита завдяки роботі українських захисників.
Він також попередив, що зараз у передмісті фіксують ще російські дрони, які можуть прямувати на Харків. З огляду на це він закликав місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Харків, застосовуючи різні засоби ураження. Так, сьогодні вдень ворог атакував дронами Харків - "Шахед" влучив біля житлового багатоповерхового будинку, є постраждалі.
Вчора ввечері, 1 квітня, ворог ударив бойовим дроном "Молнія" по Шевченківському району. Удар прийшовся по житловій багатоповерхівці, у будинку вибиті вікна.
В ніч на 27 березня РФ атакувала багатоквартирний будинок - у ДСНС повідомили, що внаслідок удару постраждало вісім людей. Раніше, вранці 26 березня "Шахед" влучив у землю поруч із рестораном, внаслідок чого постраждала одна людина.
Крім того, вдень 25 березня під ударом дронів опинилися відразу два райони Харкова - Холодногірський і Новобаварський. В результаті були пошкоджені будинки, автомобілі, постраждали люди.
Ще раніше, 24 березня, росіяни атакували дронами приміський поїзд "Слатіно - Харків". В результаті удару були поранені і загиблий.