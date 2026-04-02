РФ впервые нанесла удар по Харькову реактивными дронами, - Терехов

"С начала суток враг 11 раз обстрелял Харьков, все прилеты были в Киевском районе. Большинство из вражеских БПЛА были реактивными и враг впервые применил их по Харькову", - сказано в его заявлении.

Терехов отметил, что прилетов могло быть больше, но часть вражеских дронов была сбита благодаря работе украинских защитников.

Он также предупредил, что сейчас в пригороде фиксируют еще российские дроны, которые могут направляться на Харьков. Учитывая это, он призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обстрелы Харькова

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Харьков, применяя различные средства поражения. Так, сегодня днем враг атаковал дронами Харьков - "Шахед" попал возле жилого многоэтажного дома, есть пострадавшие.

Вчера вечером, 1 апреля, враг ударил боевым дроном "Молния" по Шевченковскому району. Удар пришелся по жилой многоэтажке, в доме выбиты окна.

В ночь на 27 марта РФ атаковала многоквартирный дом - в ГСЧС сообщили, что в результате удара пострадали восемь человек. Ранее, утром 26 марта "Шахед" попал в землю рядом с рестораном, в результате чего пострадал один человек.