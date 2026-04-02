РФ з ночі масовано атакує Харків дронами: що відомо про наслідки

Російські війська сьогодні вночі та зранку, 2 квітня, атакували Харків ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Ворог ударив "Шахедом" по Київському району Харкова. На місці удару пожежа. Інші деталі з'ясовуємо", - зазначив мер міста.

Згодом він повідомив, що внаслідок одного з прильотів спалахнули кілька авто. Зазначається, що більшість ударів прийшлись по Київському району міста.

"Можна констатувати, що ворог цілився по обʼєкту критичної інфраструктури", - додав мер Харкова.

За його словами, загалом з 1 ночі до 8 години ранку росіяни нанесли шість ударів по Харкову.

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують Харків, застосовуючи різні засоби ураження. Так, вчора ввечері, 1 квітня, ворог ударив бойовим дроном "Молнія" по Шевченківському району. Удар прийшовся по житловій багатоповерхівці, у будинку вибиті вікна.

В ніч на 27 березня РФ атакувала багатоквартирний будинок - у ДСНС повідомили, що внаслідок удару постраждало вісім людей.

До цього, вранці 26 березня "Шахед" влучив у землю поруч із рестораном, внаслідок чого постраждала одна людина.