РФ вперше використала "Герань-5": чим небезпечний новітній дрон окупантів

За наявними даними, новий БпЛА суттєво відрізняється від попередніх модифікацій лінійки "Герань". Апарат має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра і виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів залишилися уніфікованими з іншими безпілотниками цієї серії.

Технічні характеристики "Герань"

У новому дроні зафіксовано використання:

12-канальної системи супутникової навігації "Комєта";

трекера на базі мікрокомп’ютера Raspberry;

3G/4G-модемів для зв’язку;

реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на "Герань-3", але з більшою тягою.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, а дальність ураження - до 1 000 км.

Іранський слід і нові сценарії застосування

Як і у випадку з попередніми "Геранями", експерти зазначають, що цей дрон важко вважати власною розробкою РФ. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

Крім того, противник опрацьовує варіанти запуску "Герань-5" з авіаційних носіїв, зокрема з літаків Су-25, що може збільшити дальність застосування та здешевити удари. Також розглядається можливість оснащення дрона ракетами класу “повітря-повітря” Р-73 для протидії українській авіації.

Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків нового безпілотника, які були застосовані російськими військами під час атак.