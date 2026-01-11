RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ впервые использовала "Герань-5": чем опасен новейший дрон оккупантов

Иллюстративное фото: РФ впервые использовала "Герань-5" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотник "Герань-5".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

По имеющимся данным, новый БпЛА существенно отличается от предыдущих модификаций линейки "Герань". Аппарат имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра и выполнен по нормальной аэродинамической схеме. При этом большинство ключевых узлов остались унифицированными с другими беспилотниками этой серии.

Технические характеристики "Герань"

В новом дроне зафиксировано использование:

  • 12-канальной системы спутниковой навигации "Комета";
  • трекера на базе микрокомпьютера Raspberry;
  • 3G/4G-модемов для связи;
  • реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что применяется на "Герань-3", но с большей тягой.

Масса боевой части составляет около 90 кг, а дальность поражения - до 1 000 км.

Иранский след и новые сценарии применения

Как и в случае с предыдущими "Геранями", эксперты отмечают, что этот дрон трудно считать собственной разработкой РФ. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

Кроме того, противник прорабатывает варианты запуска "Герань-5" с авиационных носителей, в частности с самолетов Су-25, что может увеличить дальность применения и удешевить удары. Также рассматривается возможность оснащения дрона ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

Специалисты ГУР МО Украины уже осуществляют всестороннее исследование образцов нового беспилотника, которые были применены российскими войсками во время атак.

 

Что известно о дронах РФ

Еще в июле прошлого года мы писали, что Служба безопасности Украины обнаружила в дронах "Герань", которыми россияне атаковали Киев, компоненты китайского производства.

Также мы писали, что на обломках одного из "Шахедов" впервые зафиксировали полный комплект оборудования для преобразования дрона в FPV-формат.

В прошлом году РФ оборудовала дроны-камикадзе типа "Шахед" системами спутниковой связи Starlink, что открывает для оккупантов возможность применять эти беспилотники не только как ударные, но и разведывательные.

Ранее в Главном управлении разведки Украины заявляли, что в производстве российских ракет и БПЛА используют более сотни иностранных комплектующих. Поэтому Иран является не единственным государством, которое способствует вооружению страны-агрессора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дроновВойна в УкраинеГУР