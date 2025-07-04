Нічний обстріл Києва: СБУ виявила китайські компоненти в одній з "Гераней"

Служба безпеки України (СБУ) виявила в БпЛА "Герань", якими росіяни цієї ночі атакували Київ, компоненти китайського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

На відповідних деталях, як пише СБУ, виявлені маркування підприємства-виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd".

"Ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня", - додає СБУ.

Фото: СБУ виявила китайські компоненти в одній з "Гераней", яка атакувала вночі Київ (t.me/SBUkr)

Наразі збираються усі докази терористичної атаки Росії по Києву, а також документуються злочини ворога.