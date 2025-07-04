Нічний обстріл Києва: СБУ виявила китайські компоненти в одній з "Гераней"
Служба безпеки України (СБУ) виявила в БпЛА "Герань", якими росіяни цієї ночі атакували Київ, компоненти китайського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
На відповідних деталях, як пише СБУ, виявлені маркування підприємства-виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd".
"Ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня", - додає СБУ.
Фото: СБУ виявила китайські компоненти в одній з "Гераней", яка атакувала вночі Київ (t.me/SBUkr)
Наразі збираються усі докази терористичної атаки Росії по Києву, а також документуються злочини ворога.
Обстріл України у ніч на 4 липня
У ніч проти 4 липня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, випустивши 550 одиниць різних засобів ураження. Серед них:
- 539 дронів;
- одна аеробалістична ракета "Кинджал";
- шість балістичних ракет типу "Іскандер-М" або KN-23;
- чотири крилаті ракети "Іскандер-К".
Головною ціллю удару був Київ. Подробиці про атаку на столицю - в матеріалі РБК-Україна.
Крім столиці, під обстріл також потрапили Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.
За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги, під час вчорашнього обстрілу Одеси у місті незначних пошкоджень зазнала будівля Генерального консульства Китаю.
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