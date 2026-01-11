ua en ru
РФ вперше використала "Герань-5": чим небезпечний новітній дрон окупантів

Росія, Неділя 11 січня 2026 11:13
РФ вперше використала "Герань-5": чим небезпечний новітній дрон окупантів Ілюстративне фото: РФ вперше використала "Герань-5" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотник "Герань-5".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

За наявними даними, новий БпЛА суттєво відрізняється від попередніх модифікацій лінійки "Герань". Апарат має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра і виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів залишилися уніфікованими з іншими безпілотниками цієї серії.

Технічні характеристики "Герань"

У новому дроні зафіксовано використання:

  • 12-канальної системи супутникової навігації "Комєта";
  • трекера на базі мікрокомп’ютера Raspberry;
  • 3G/4G-модемів для зв’язку;
  • реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на "Герань-3", але з більшою тягою.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, а дальність ураження - до 1 000 км.

РФ вперше використала &quot;Герань-5&quot;: чим небезпечний новітній дрон окупантів

Іранський слід і нові сценарії застосування

Як і у випадку з попередніми "Геранями", експерти зазначають, що цей дрон важко вважати власною розробкою РФ. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

Крім того, противник опрацьовує варіанти запуску "Герань-5" з авіаційних носіїв, зокрема з літаків Су-25, що може збільшити дальність застосування та здешевити удари. Також розглядається можливість оснащення дрона ракетами класу “повітря-повітря” Р-73 для протидії українській авіації.

Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків нового безпілотника, які були застосовані російськими військами під час атак.

Що відомо про дрони РФ

Ще у липні минулого року ми писали, що Служба безпеки України виявила в дронах "Герань", якими росіяни атакували Київ, компоненти китайського виробництва.

Також ми писали, що на уламках одного з "Шахедів" вперше зафіксували повний комплект обладнання для перетворення дрона у FPV-формат.

Минулого року РФ обладнала дрони-камікадзе типу "Шахед" системами супутникового зв’язку Starlink, що відкриває для окупантів можливість застосовувати ці безпілотники не лише як ударні, а й розвідувальні.

Раніше в Головному управлінні розвідки України заявляли, що у виробництві російських ракет і БпЛА використовують понад сотню іноземних комплектуючих. Тому Іран є не єдиною державою, яка сприяє озброєнню країни-агресора.

