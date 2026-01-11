РФ вперше використала "Герань-5": чим небезпечний новітній дрон окупантів
На початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотник "Герань-5".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
За наявними даними, новий БпЛА суттєво відрізняється від попередніх модифікацій лінійки "Герань". Апарат має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра і виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів залишилися уніфікованими з іншими безпілотниками цієї серії.
Технічні характеристики "Герань"
У новому дроні зафіксовано використання:
- 12-канальної системи супутникової навігації "Комєта";
- трекера на базі мікрокомп’ютера Raspberry;
- 3G/4G-модемів для зв’язку;
- реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на "Герань-3", але з більшою тягою.
Маса бойової частини становить близько 90 кг, а дальність ураження - до 1 000 км.
Іранський слід і нові сценарії застосування
Як і у випадку з попередніми "Геранями", експерти зазначають, що цей дрон важко вважати власною розробкою РФ. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.
Крім того, противник опрацьовує варіанти запуску "Герань-5" з авіаційних носіїв, зокрема з літаків Су-25, що може збільшити дальність застосування та здешевити удари. Також розглядається можливість оснащення дрона ракетами класу “повітря-повітря” Р-73 для протидії українській авіації.
Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків нового безпілотника, які були застосовані російськими військами під час атак.
Що відомо про дрони РФ
Ще у липні минулого року ми писали, що Служба безпеки України виявила в дронах "Герань", якими росіяни атакували Київ, компоненти китайського виробництва.
Також ми писали, що на уламках одного з "Шахедів" вперше зафіксували повний комплект обладнання для перетворення дрона у FPV-формат.
Минулого року РФ обладнала дрони-камікадзе типу "Шахед" системами супутникового зв’язку Starlink, що відкриває для окупантів можливість застосовувати ці безпілотники не лише як ударні, а й розвідувальні.
Раніше в Головному управлінні розвідки України заявляли, що у виробництві російських ракет і БпЛА використовують понад сотню іноземних комплектуючих. Тому Іран є не єдиною державою, яка сприяє озброєнню країни-агресора.