РФ впервые использовала "Герань-5": чем опасен новейший дрон оккупантов

В начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотник "Герань-5".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

По имеющимся данным, новый БпЛА существенно отличается от предыдущих модификаций линейки "Герань". Аппарат имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра и выполнен по нормальной аэродинамической схеме. При этом большинство ключевых узлов остались унифицированными с другими беспилотниками этой серии.

Технические характеристики "Герань"

В новом дроне зафиксировано использование:

12-канальной системы спутниковой навигации "Комета";

трекера на базе микрокомпьютера Raspberry;

3G/4G-модемов для связи;

реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что применяется на "Герань-3", но с большей тягой.

Масса боевой части составляет около 90 кг, а дальность поражения - до 1 000 км.

Иранский след и новые сценарии применения

Как и в случае с предыдущими "Геранями", эксперты отмечают, что этот дрон трудно считать собственной разработкой РФ. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

Кроме того, противник прорабатывает варианты запуска "Герань-5" с авиационных носителей, в частности с самолетов Су-25, что может увеличить дальность применения и удешевить удары. Также рассматривается возможность оснащения дрона ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

Специалисты ГУР МО Украины уже осуществляют всестороннее исследование образцов нового беспилотника, которые были применены российскими войсками во время атак.