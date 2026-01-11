РФ впервые использовала "Герань-5": чем опасен новейший дрон оккупантов
В начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотник "Герань-5".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
По имеющимся данным, новый БпЛА существенно отличается от предыдущих модификаций линейки "Герань". Аппарат имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра и выполнен по нормальной аэродинамической схеме. При этом большинство ключевых узлов остались унифицированными с другими беспилотниками этой серии.
Технические характеристики "Герань"
В новом дроне зафиксировано использование:
- 12-канальной системы спутниковой навигации "Комета";
- трекера на базе микрокомпьютера Raspberry;
- 3G/4G-модемов для связи;
- реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что применяется на "Герань-3", но с большей тягой.
Масса боевой части составляет около 90 кг, а дальность поражения - до 1 000 км.
Иранский след и новые сценарии применения
Как и в случае с предыдущими "Геранями", эксперты отмечают, что этот дрон трудно считать собственной разработкой РФ. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.
Кроме того, противник прорабатывает варианты запуска "Герань-5" с авиационных носителей, в частности с самолетов Су-25, что может увеличить дальность применения и удешевить удары. Также рассматривается возможность оснащения дрона ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.
Специалисты ГУР МО Украины уже осуществляют всестороннее исследование образцов нового беспилотника, которые были применены российскими войсками во время атак.
Что известно о дронах РФ
Еще в июле прошлого года мы писали, что Служба безопасности Украины обнаружила в дронах "Герань", которыми россияне атаковали Киев, компоненты китайского производства.
Также мы писали, что на обломках одного из "Шахедов" впервые зафиксировали полный комплект оборудования для преобразования дрона в FPV-формат.
В прошлом году РФ оборудовала дроны-камикадзе типа "Шахед" системами спутниковой связи Starlink, что открывает для оккупантов возможность применять эти беспилотники не только как ударные, но и разведывательные.
Ранее в Главном управлении разведки Украины заявляли, что в производстве российских ракет и БПЛА используют более сотни иностранных комплектующих. Поэтому Иран является не единственным государством, которое способствует вооружению страны-агрессора.