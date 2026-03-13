РФ воюватиме довше? РБК-Україна дізналося про наслідки послаблення нафтових санкцій США

"Це рішення (відміна санкцій проти нафти з РФ – ред.), яке точно не допоможе стабілізувати ринок, але допоможе Росії воювати довше", - зазначило джерело РБК-Україна у дипломатичних колах.

За його словами, саме Російська Федерація допомагає іранському режиму дестабілізувати Близький Схід.

Відміна санкцій проти російської нафти: деталі

Нагадаємо, сьогодні зранку, 13 березня, Міністерство фінансів США тимчасово пом'якшило нафтові санкції проти Росії, дозволивши експорт уже завантаженої нафти і нафтопродуктів.

За даними відомства, дозвіл поширюється виключно на нафту, завантажену на судна до 12 березня, а продаж дозволено до 11 квітня.

Таким чином, ослаблення санкцій розраховане на один місяць, ймовірно, з метою стабілізації світової нафтової ситуації в короткостроковій перспективі.

Важливо зазначити, що дія нової ліцензії США не поширюється на транзакції, пов'язані з Іраном.