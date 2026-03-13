РФ воюватиме довше? РБК-Україна дізналося про наслідки послаблення нафтових санкцій США

Відміна санкцій Сполучених Штатів проти Росії не допоможе стабілізувати світові ринки, але допоможе Кремлю воювати довше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у дипломатичних колах.
"Це рішення (відміна санкцій проти нафти з РФ – ред.), яке точно не допоможе стабілізувати ринок, але допоможе Росії воювати довше", - зазначило джерело РБК-Україна у дипломатичних колах.
За його словами, саме Російська Федерація допомагає іранському режиму дестабілізувати Близький Схід.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 13 березня, Міністерство фінансів США тимчасово пом'якшило нафтові санкції проти Росії, дозволивши експорт уже завантаженої нафти і нафтопродуктів.
За даними відомства, дозвіл поширюється виключно на нафту, завантажену на судна до 12 березня, а продаж дозволено до 11 квітня.
Таким чином, ослаблення санкцій розраховане на один місяць, ймовірно, з метою стабілізації світової нафтової ситуації в короткостроковій перспективі.
Важливо зазначити, що дія нової ліцензії США не поширюється на транзакції, пов'язані з Іраном.
Нагадаємо, що доходи Росії від експорту нафти в лютому досягли мінімального рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Також ми писали, що глобальний нафтовий ринок зіткнувся з безпрецедентною кризою на тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході. Порушення поставок, зупинка танкерів і удари по нафтовій інфраструктурі призвели до зниження видобутку на мільйони барелів.