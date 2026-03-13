UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ воюватиме довше? РБК-Україна дізналося про наслідки послаблення нафтових санкцій США

14:24 13.03.2026 Пт
2 хв
Хто виграє від послаблення санкцій проти Кремля?
aimg Костянтин Широкун aimg Дмитро Левицький
Фото: стали відомі наслідки послаблення нафтових санкцій США проти РФ (Getty Images)

Відміна санкцій Сполучених Штатів проти Росії не допоможе стабілізувати світові ринки, але допоможе Кремлю воювати довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у дипломатичних колах.

Читайте також: Російська нафта знову в продажу: США дозволили експорт до квітня

"Це рішення (відміна санкцій проти нафти з РФ – ред.), яке точно не допоможе стабілізувати ринок, але допоможе Росії воювати довше", - зазначило джерело РБК-Україна у дипломатичних колах.

За його словами, саме Російська Федерація допомагає іранському режиму дестабілізувати Близький Схід.

Відміна санкцій проти російської нафти: деталі

Нагадаємо, сьогодні зранку, 13 березня, Міністерство фінансів США тимчасово пом'якшило нафтові санкції проти Росії, дозволивши експорт уже завантаженої нафти і нафтопродуктів.

За даними відомства, дозвіл поширюється виключно на нафту, завантажену на судна до 12 березня, а продаж дозволено до 11 квітня.

Таким чином, ослаблення санкцій розраховане на один місяць, ймовірно, з метою стабілізації світової нафтової ситуації в короткостроковій перспективі.

Важливо зазначити, що дія нової ліцензії США не поширюється на транзакції, пов'язані з Іраном.

Що передувало

Нагадаємо, що доходи Росії від експорту нафти в лютому досягли мінімального рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також ми писали, що глобальний нафтовий ринок зіткнувся з безпрецедентною кризою на тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході. Порушення поставок, зупинка танкерів і удари по нафтовій інфраструктурі призвели до зниження видобутку на мільйони барелів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиНАФТА