РФ будет воевать дольше? РБК-Украина узнало о последствиях ослабления нефтяных санкций США

Отмена санкций Соединенных Штатов против России не поможет стабилизировать мировые рынки, но поможет Кремлю воевать дольше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Это решение (отмена санкций против нефти из РФ - ред.), которое точно не поможет стабилизировать рынок, но поможет России воевать дольше", - отметил источник РБК-Украина в дипломатических кругах.
По его словам, именно Российская Федерация помогает иранскому режиму дестабилизировать Ближний Восток.
Напомним, сегодня утром, 13 марта, Министерство финансов США временно смягчило нефтяные санкции против России, разрешив экспорт уже загруженной нефти и нефтепродуктов.
По данным ведомства, разрешение распространяется исключительно на нефть, загруженную на суда до 12 марта, а продажа разрешена до 11 апреля.
Таким образом, ослабление санкций рассчитано на один месяц, вероятно, с целью стабилизации мировой нефтяной ситуации в краткосрочной перспективе.
Важно отметить, что действие новой лицензии США не распространяется на транзакции, связанные с Ираном.
Напомним, что доходы России от экспорта нефти в феврале достигли минимального уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Также мы писали, что глобальный нефтяной рынок столкнулся с беспрецедентным кризисом на фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Нарушение поставок, остановка танкеров и удары по нефтяной инфраструктуре привели к снижению добычи на миллионы баррелей.