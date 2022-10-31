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РФ воює з мирним населенням, не називайте їхні атаки "відповіддю", - Кулеба

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Понеділок 31 жовтня 2022 09:32
РФ воює з мирним населенням, не називайте їхні атаки "відповіддю", - Кулеба Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія атакує мирне населення, тому що у неї є ракети та бажання вбивати українців. Не можна виправдовувати ворожі атаки, називаючи їх "відповіддю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter.

Він зазначив, що сьогодні чергова партія російських ракет влучила в критичну інфраструктуру України.

"Замість того, щоб воювати на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що в неї ще є ракети та бажання вбивати українців", - написав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні з самого ранку окупанти атакують критичну інфраструктуру України ракетами. Частину ракет було знищено системами ППО, проте деякі влучили у ціль.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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