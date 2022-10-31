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РФ воюет с мирным населением, не называйте их атаки "ответом", - Кулеба

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Понедельник 31 октября 2022 09:32
РФ воюет с мирным населением, не называйте их атаки "ответом", - Кулеба Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия атакует мирное население, потому что у нее есть ракеты и желание убивать украинцев. Нельзя оправдывать вражеские атаки, называя их "ответом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

Он отметил, что сегодня очередная партия российских ракет попала в критическую инфраструктуру Украины.

"Вместо того чтобы воевать на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". Россия делает это потому, что у нее еще есть ракеты и желание убивать украинцев", - написал Кулеба.

Напомним, сегодня с самого утра оккупанты атакуют критическую инфраструктуру Украины ракетами. Часть ракет была уничтожена системами ПВО, однако некоторые попали в цель.

Все подробности утреннего массированного обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

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