РФ вночі знову вдарила по енергетиці на Чернігівщині

Ілюстративне фото: РФ знову вдарила по енергетиці на Чернігівщині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у ніч на понеділок, 6 жовтня, знову атакувала енергетичні об'єкти Чернігівської області. Цього разу Ічнянську громаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

За даними обленерго, під час удару РФ зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.

"Енергетики уже розпочинали відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння - робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, енергетики радять під час тривоги уникати наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури, оскільки вони є стратегічними цілями росіян.

Обстріли Чернігова та області

Варто нагадати, на початку жовтня в результаті низки ворожих ударів по енергетиці України було знеструмлено споживачів відразу у кількох областях. Наразі найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.

Також ми писали, що у ніч на 4 жовтня російська армія знову атакувала енергетичну систему у Чернігівській області. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Енергетики вже приступили до перезаживлення.

 

А вчора вночі росіяни "Шахедами" атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова. За даними ОВА, на місці прильоту сталася пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста відбулися аварійні відключення світла.

