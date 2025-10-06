РФ вночі знову вдарила по енергетиці на Чернігівщині

За даними обленерго, під час удару РФ зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.

"Енергетики уже розпочинали відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння - робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, енергетики радять під час тривоги уникати наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури, оскільки вони є стратегічними цілями росіян.

Обстріли Чернігова та області

Варто нагадати, на початку жовтня в результаті низки ворожих ударів по енергетиці України було знеструмлено споживачів відразу у кількох областях. Наразі найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.

Також ми писали, що у ніч на 4 жовтня російська армія знову атакувала енергетичну систему у Чернігівській області. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Енергетики вже приступили до перезаживлення.