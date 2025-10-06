RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ ночью снова ударила по энергетике на Черниговщине

Иллюстративное фото: РФ снова ударила по энергетике на Черниговщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в ночь на понедельник, 6 октября, снова атаковала энергетические объекты Черниговской области. На этот раз Ичнянскую общину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

По данным облэнерго, во время удара РФ зафиксировано попадание в энергетический объект.

"Энергетики уже начинали восстановление, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью. Поэтому просим набраться терпения - делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.

Напомним, энергетики советуют во время тревоги избегать приближения к объектам энергетической инфраструктуры, поскольку они являются стратегическими целями россиян.

Обновлено в 10:05

По данным ОВА, за прошедшие сутки россияне 27 раз обстреливали Черниговскую область. Под вражескими атаками были 13 населенных пунктов. В течение дня ударные дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Чернигове и Черниговском районе.

"На территории двух предприятий произошли пожары, которые ликвидировали спасатели. В Прилуцком районе ночью из-за взрыва дрона поврежден энергообъект", - сказано в сообщении.

Графики отключения света

Сегодня в области действуют графики почасовых отключений: "3 через 3". Однако, при благоприятных условиях в сети энергетики сокращают время отключений.

Теперь остаются без электроснабжения один из микрорайонов Чернигова и часть населенных пунктов Прилуцкого района.

Обстрелы Чернигова и области

Стоит напомнить, в начале октября в результате ряда вражеских ударов по энергетике Украины были обесточены потребители сразу в нескольких областях. Сейчас самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

Также мы писали, что в ночь на 4 октября российская армия снова атаковала энергетическую систему в Черниговской области. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения. Энергетики уже приступили к перезаживлению.

 

 

А вчера ночью россияне "Шахедами" атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова. По данным ОВА, на месте прилета произошел пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города произошли аварийные отключения света.

Черниговская областьИчняВойна в Украине