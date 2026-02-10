РФ вночі завдала цинічного удару по критичній інфраструктурі Одещини: спалахнула пожежа

Відомо, що об'єкт енергетики,в який вдарили окупанти, знаходиться на півдні Одещини, однак поки не говорять у якому саме районі чи громаді. На місці НП виникла пожежа.

"Вночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. На півдні регіону зафіксовано пошкодження об’єкта енергетики, виникла пожежа. Також пошкоджено адміністративну будівлю. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - написали в ОВА.

Слід зазначити, що Повітряні Сили сповіщали вночі про рух дронів в Одеські області, курсом на Ізмаїл.

Олег Кіпер також зазначив, що через удар частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів.

Наразі триває ліквідація наслідків та відновлення електропостачання.