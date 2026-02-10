РФ ночью нанесла циничный удар по критической инфраструктуре Одесской области: вспыхнул пожар

Известно, что объект энергетики, в который ударили оккупанты, находится на юге Одесской области, однако пока не говорят в каком именно районе или общине. На месте ЧП возник пожар.

"Ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. На юге региона зафиксировано повреждение объекта энергетики, возник пожар. Также повреждено административное здание. Информация о пострадавших пока не поступала", - написали в ОВА.

Следует отметить, что Воздушные Силы оповещали ночью о движении дронов в Одесские области, курсом на Измаил.

Олег Кипер также отметил, что из-за удара частично обесточены населенные пункты в трех громадах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.

Сейчас продолжается ликвидация последствий и восстановление электроснабжения.