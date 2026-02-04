Масштабна пожежа та зруйнований будинок: з'явились фото наслідків удару по Одесі

Армія РФ вночі атакувала Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа на підприємстві, також пошкоджено будинок та школу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"В двоповерховому житловому будинку пошкоджено перекриття в 4-х квартирах, вибито скління вікон в сусідніх житлових будинках, пошкоджено 2 легкових автомобілі. З будинку врятовано 4-х осіб", - зазначили у ДСНС.

Також повідомляється, що після ударів РФ спалахнула масштабна пожежа на підприємстві, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Окрім того, рятувальники ліквідували пожежу в закинутій будівлі. За попередньою інформацію постраждала 1 людина.

Що кажуть у ОВА

За даними глави Одеської ОВА Олега Кіпера, у Одесі зафіксовано ураження цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею вибито вікна у двох дитячих садках та ліцеї.

Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 20 житлових будинків та легкові автомобілі, а також обʼєкт критичної інфраструктури, адміністративну та виробничу будівлі підприємства.