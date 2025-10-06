РФ вночі запустила понад сотню дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на понеділок, 6 жовтня, російська армія запустила по території України 116 безпілотників різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
З 20:00 05 жовтня противник атакував 116-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших.
Ворожі цілі було запущено із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 понеділка, 6 жовтня, протиповітряною обороною збито або подавлено 83 ворожі дрони типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 30 ударних дронів на 7 локаціях. Однак ворожа атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.
Цієї ночі російські загарбники обстріляли ударними дронами Харків. У місті спалахнули пожежі є руйнування житлової інфраструктури й постраждалі.
Також Російська Федерація знову атакувала енергетичні об'єкти Чернігівської області. Цього разу Ічнянську громаду. За даними обленерго, під час удару РФ зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.
"Енергетики уже розпочинали відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння - робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - сказано у повідомленні.
Росіяни вкотре атакували Одеську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Там є влучання у промисловий об’єкт та виникла пожежа.
Окупанти також атакували Донецьку область - внаслідок удару ворог відділення "Нової пошти". У компанії уточнили, що в момент влучання відділення було зачинене, тому жоден із працівників не постраждав.