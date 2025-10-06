ua en ru
Пошкоджені будинки, гаражі й авто: у ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото)

Харків, Понеділок 06 жовтня 2025 07:54
Пошкоджені будинки, гаражі й авто: у ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото) Фото: росіяни вдарили "Шахедами" по нічному Харкову (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 6 жовтня російські загарбники обстріляли ударними дронами Харків. У місті спалахнули пожежі є руйнування житлової інфраструктури й постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що в результаті атаки у Новобаварському районі Харкова виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів, а у Шевченківському - горів автомобіль.

"Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. За попередніми даними, постраждали 4 людей", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС.

Рятувальники також оприлюднили фото наслідків ворожої атаки.

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій України (https://t.me/dsns_telegram)

Повітряні атаки РФ

В ніч на 6 жовтня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

У Харкові атака почалася близько 23:00 і тривала близько години. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, кількох людей ушпиталено з гострою реакцією на стрес.

Додамо, що в неділю, 5 жовтня, ворог зруйнував відділення "Нової пошти" в Донецькій області. Знищено понад 400 посилок на загальну суму понад мільйон гривень.

В ніч на неділю, росіяни завдали один із наймасованіших ударів по Україні за весь період повномасштабної війни. Агресор використав велику кількість ударних дронів, крилатих ракет і аеробалістичні ракети "Кинджал".

