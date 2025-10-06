Пошкоджені будинки, гаражі й авто: у ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото)
В ніч на 6 жовтня російські загарбники обстріляли ударними дронами Харків. У місті спалахнули пожежі є руйнування житлової інфраструктури й постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Зазначається, що в результаті атаки у Новобаварському районі Харкова виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів, а у Шевченківському - горів автомобіль.
"Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. За попередніми даними, постраждали 4 людей", - йдеться у повідомленні.
До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС.
Рятувальники також оприлюднили фото наслідків ворожої атаки.
Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій України (https://t.me/dsns_telegram)
Повітряні атаки РФ
В ніч на 6 жовтня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.
У Харкові атака почалася близько 23:00 і тривала близько години. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, кількох людей ушпиталено з гострою реакцією на стрес.
Додамо, що в неділю, 5 жовтня, ворог зруйнував відділення "Нової пошти" в Донецькій області. Знищено понад 400 посилок на загальну суму понад мільйон гривень.
В ніч на неділю, росіяни завдали один із наймасованіших ударів по Україні за весь період повномасштабної війни. Агресор використав велику кількість ударних дронів, крилатих ракет і аеробалістичні ракети "Кинджал".