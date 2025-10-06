РФ ночью запустила более сотни дронов: как отработала ПВО

С 20:00 05 октября противник атаковал 116-ю ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других.

Вражеские цели были запущены с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 понедельника, 6 октября, противовоздушной обороной сбито или подавлено 83 вражеских дрона типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 30 ударных дронов на 7 локациях. Однако вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.

Обстрелы 6 октября

Этой ночью российские захватчики обстреляли ударными дронами Харьков. В городе вспыхнули пожары есть разрушения жилой инфраструктуры и пострадавшие.

Также Российская Федерация снова атаковала энергетические объекты Черниговской области. На этот раз Ичнянскую общину. По данным облэнерго, во время удара РФ зафиксировано попадание в энергетический объект.

"Энергетики уже начинали восстановление, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью. Поэтому просим набраться терпения - делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - сказано в сообщении.