РФ вночі обстріляла Курахівську громаду: під ударом будинки та промзона (фото)

Як зазначається, після опівночі зі ствольної артилерії ворог обстріляв с. Веселий Гай, пошкоджено приватні будинки та електричні мережі. Згодом РФ вдарила по промзоні Гірника, де внаслідок обстрілу виникла пожежа.

"Дякувати Богу, без постраждалих та загиблих. Інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється", - повідомив Падун.