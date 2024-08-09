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РФ вночі обстріляла Курахівську громаду: під ударом будинки та промзона (фото)

Фото: наслідки обстрілу Курахівської громади (facebook.com/romanpadun.kuraxove)
Автор: РБК-Україна

РФ в ніч на 9 серпня обстріляла Курахівську громаду (Донецька область). Під ударом окупантів опинилися житлові будинки, енергомережі та промзона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням начальника місцевої військової адміністрації Романа Падуна у Facebook.

Як зазначається, після опівночі зі ствольної артилерії ворог обстріляв с. Веселий Гай, пошкоджено приватні будинки та електричні мережі. Згодом РФ вдарила по промзоні Гірника, де внаслідок обстрілу виникла пожежа.

 

"Дякувати Богу, без постраждалих та загиблих. Інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється", - повідомив Падун.

Нагадаємо, що минулої доби армія Російської Федерації вдарила по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули дві людини.

Крім того , фіксується просування російських загарбників в районі адмінкордону Запорізької та Донецької областей.

Днями голова Донецької ОВА зазначив, що в Донецькій області відбудеться примусова евакуація ще 744 дітей та їх сім'ї з понад 10 населених пунктів.

Раніше підрозділ поліції "Білий Янгол" разом із ДСНС та місцевою владою показали як проходила евакуація населення у Торецьку.

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