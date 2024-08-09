РФ ночью обстреляла Кураховскую общину: под ударом дома и промзона (фото)

РФ в ночь на 9 августа обстреляла Кураховскую общину (Донецкая область). Под ударом окупантов оказались жилые дома, энергосети и промзона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой начальника местной военной администрации Романа Падуна в Facebook.
Как отмечается, после полуночи из ствольной артиллерии враг обстрелял с. Веселый Гай, повреждены частные дома и электрические сети. Затем РФ ударила по промзоне Горняка, где в результате обстрела возник пожар.
"Слава Богу, без пострадавших и погибших. Информация о повреждениях и разрушениях уточняется", - сообщил Падун.
Напомним, что за прошедшие сутки армия Российской Федерации ударила по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека.
Кроме этого, фиксируется продвижение российских захватчиков в районе админграницы Запорожской и Донецкой областей.
На днях глава Донецкой ОВА отметил, что в Донецкой области состоится принудительная эвакуация еще 744 детей и их семьи из более 10 населенных пунктов.
Ранее подразделение полиции "Белый Ангел" вместе с ГСЧС и местными властями показали как проходила эвакуация населения в Торецке.