Росіяни зранку обстріляли Костянтинівку: є загиблі
Фото: росіяни обстріляли Костянтинівку 8 серпня (t.me/VadymFilashkin)
8 серпня росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області. Загинули люди.
Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Дві людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки", - розповів він.
Окупанти поцілили у приватний сектор. За попередньою інформацією, ворог використав артилерією.
Обстріли Костянтинівки
Російські війська постійно обстрілюють Костянтинівку на Донеччині. Наприклад, у червні росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці. Потрапили житловим мікрорайоном, постраждали п'ятеро людей.
Крім того, у квітні РФ вдарила по Костянтинівці. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.
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