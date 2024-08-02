"Над головою ракети літають". Нацполіція показала, як проходить евакуація з Торецька (відео)

З 26 червня 2024 року з Торецької міської територіальної громади підрозділ поліції "Білий Янгол" разом із ДСНС та місцевою владою евакуював 1 340 людей, з них - 78 дітей.

Як проходила евакуація з Торецька

Ситуація у Торецьку критична - жодних комунікацій уже нема, росіяни безжально обстрілюють місто. Співробітникам Нацполіції доводиться вмовляти місцевих, аби ті евакуювались. Дехто із жителів аргументує своє рішення тим, що не можуть залишити вдома своє господарство та поїхати, поки не викопали картоплю.

"Страшно, над головою ракети літають. Я виїхала попри рішення батьків - вони не відпускали, я втекла з дому, щоб просто виїхати у безпечне місце. Вони бояться, що по дорозі зі мною може статися щось страшне, а те, що тут щось може статися - вони не розуміють", - розповідає 26-річна жінка, яка вирішила виїхати з рідного Торецька.

Зізнається, що поїде у Дніпро і буде шукати роботи. У перший період житиме у притулку для переселенців.

"Я вже боюся, я не знаю, що тут буде далі. Ще 4 дні тому вирішила, що буду виїжджати. Надто часто вже почалися прильоти - зрозуміла, що нічого доброго тут вже не буде. Батьків шкода самих залишати, переживати буду, бо вони без зв'язку тут. Може спробую повернутися за ними, але не знаю, чи тут навіть по пропуску проїду", - каже жінка.

Додає, що з собою в дорогу взяла лише дві валізи, із пам'ятних речей - фотографії. Сподівається, що матиме можливість ще приїхати додому.

Також "Білі Янголи" евакуювали шахтаря. За словами чоловіка, майже вся його вулиця також вже виїхала з міста.

Що відомо про Торецьк

Росіяни не покидають спроб захопити Торецьку громаду, втім ССО 1 серпня не дозволили окупантам зайти в один із населених пунктів у цьому напрямку.

Нещодавно в мережі з'явилися з'явилась інформація, що ворожі солдати нібито зайшли до Торецька і бої ведуться у місті, але у "Центрі протидії дезінформації" ці чутки спростували.

За даними Генштабу на 31 липня, росіяни 23 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк і Залізне. Ситуація у Торецьку залишається складною, але його контролює ЗСУ.

Росіяни постійно обстрілюють Торецьк (скриншот із відео)