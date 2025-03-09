РФ вночі направила на Київ понад 30 дронів: скільки збили

Росія в ніч на 9 березня атакувала дронами Київ. Окупанти направили на столицю України понад 30 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
"Вночі на підступах до столиці було зафіксовано 33 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір", - йдеться у повідомленні.
КМВА уточнила, що інформація про пошкодження внаслідок атаки не надходила. Також не було інформації про постраждалих внаслідок падіння уламків.
Нагадаємо, повітряну тривогу у Києві оголосили о 22:30 8 березня. Вони тривала до 01:16 9 березня. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи, працювали сили ППО.
Нагадаємо, в ніч на 7 березня росіяни завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети та дрони. Під ударом ворога була енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах.
Детальніше про наслідки комбінованої масованої атаки на Україну - у нашому матеріалі.
Минулої ночі, 8 березня, Росія випустила по Україні дві балістичні ракети, крилату ракету "Іскандер-К" і 145 дронів. Сили ППО знищили 79 дронів та крилату ракету. Ще 54 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під ударом були Одеська, Харківська і Донецька області. Окупанти масовано атакували Добропілля, внаслідок обстрілу загинули понад 10 осіб, близько 50 осіб отримали поранення.
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