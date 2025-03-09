РФ вночі направила на Київ понад 30 дронів: скільки збили

"Вночі на підступах до столиці було зафіксовано 33 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір", - йдеться у повідомленні.

КМВА уточнила, що інформація про пошкодження внаслідок атаки не надходила. Також не було інформації про постраждалих внаслідок падіння уламків.

Нагадаємо, повітряну тривогу у Києві оголосили о 22:30 8 березня. Вони тривала до 01:16 9 березня. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи, працювали сили ППО.