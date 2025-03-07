"Прильоти" в Тернополі, Харкові. Під ударом енергетика: що відомо про наслідки атаки

Росія здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл України , націлившись на енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах. Є "прильоти" у Харкові, Тернопільській, Одеській, Чернігівській областях, влучання у важливі об'єкти. Постраждали люди.

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про наслідки масованої атаки.

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З вечора російські терористи запустили ударні "Шахеди". Згодом стало відомо, що ворог застосував крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Ближче до ранку в український повітряний простір почали залітати ракети з бомбардувальників Ту-95МС. Повітряні сили ЗСУ писали й про зліт ранком винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", втім згодом це повідомлення було видалено.

Чим атакували росіяни

З огляду на попередження від Повітряних сил протягом атаки, ворог застосував ударні дрони "Шахед", балістику, крилаті ракети морського і повітряного базування.

При цьому, як розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, під час цього удару було наймасовіше застосування ворогом "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Війська РФ використали майже 20 таких ракет.

"Росіяни застосували звичну тактику: вийти з бухти, вдарити та повернутися. Зранку в морі ще перебували три одиниці, дві з них - споряджені. Сказати, що це якась подія незвичайна, не можна", - сказав він.

За його словами, від початку року це було третє застосування крилатих ракет з акваторії Чорного моря, по одному ракетному удару було в січні, лютому і тепер в березні.

"Тобто не можна сказати, що вони їх активно використовують, але тим не менше, з початку року це було наймасовіше застосування, майже два десятки ракет вони випустили з акваторії Чорного моря", - зазначив Плетенчук.

Під ударом енергетична і газова інфраструктура

Під час ракетно-дронової атаки міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія продовжує свій енергетичний терор.

"Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання", - написав він у Facebook.

Міністр зазначив, що "РФ намагається завдати болю саме звичайним українцям", обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити Україну без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - зазначив глава Міненерго.

Пізніше стало відомо, що окупанти здійснили вже 17-ту комбіновану атаку на обʼєкти газової інфраструктури Групи "Нафтогаз". Пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу.

"Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень. Група "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом", - повідомив керівник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

Які регіони були під атакою, все про наслідки

Одеська область

Спочатку ворог вчергове вдався до масованої дронової атаки Одещини. У передмісті Одеси загорілися три житлових приватних будинки. Під ударами були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зокрема, Росія пошкодила вже шостий енергообʼєкт ДТЕК у регіоні.

"Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака", - заявили у компанії.

Також пошкоджено та зруйновано щонайменше 10 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі споруди, газопровід та автомобілі. Через атаку ворога без електропостачання залишилось понад дві з половиною тисячі місцевих жителів.

Вранці ворог випустив по регіону і ракети. В Подільському районі внаслідок падіння уламків однієї з крилатих ракет загорівся приватний одноповерховий житловий будинок, ще чотири будинки пошкоджені. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Крім того, вночі внаслідок ракетної атаки пошкоджено 16 приватних будинків у Подільському районі Одеської області.