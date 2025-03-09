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РФ ночью направила на Киев более 30 дронов: сколько сбили

Фото: Россия направила на Киев более 30 дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 9 марта атаковала дронами Киев. Оккупанты направили на столицу Украины более 30 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Ночью на подступах к столице было зафиксировано 33 вражеских БПЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство", - говорится в сообщении.

КГВА уточнила, что информация о повреждениях в результате атаки не поступала. Также не было информации о пострадавших в результате падения обломков.

Напомним, воздушную тревогу в Киеве объявили в 22:30 8 марта. Она длилась до 01:16 9 марта. Около полуночи в столице прогремели взрывы, работали силы ПВО.

Последние атаки РФ

Напомним, в ночь на 7 марта россияне нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты и дроны. Под ударом врага была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах.

Подробнее о последствиях комбинированной массированной атаки на Украину - в нашем материале.

Прошлой ночью, 8 марта, Россия выпустила по Украине две баллистические ракеты, крылатую ракету "Искандер-К" и 145 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 дронов и крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).

Под ударом были Одесская, Харьковская и Донецкая области. Оккупанты массированно атаковали Доброполье, в результате обстрела погибли более 10 человек, около 50 человек получили ранения.

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