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У Києві чутно вибухи на тлі атаки дронів. Працює ППО

Неділя 09 березня 2025 00:15
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У Києві чутно вибухи на тлі атаки дронів. Працює ППО Фото: сили ППО працюють по ворожих дронах у Києві (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерій Савицький

У Києві чутно вибухи на тлі атаки російських ударних дронів "Шахед". Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Перші вибухи у місті почали лунати о 00:07 неділі 9 березня, також лунають кулеметні черги роботи по повітряних цілях.

У місті зберігається загроза з повітря.

"Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях. Можлива робота ППО", - повідомили у КМВА.

За даними моніторингових каналів, о 0:15 більшість дронів рухалися зі сходу на Бровари та ДВРЗ і Лісовий масив у Києві. Також були помічені БпЛА в напрямку Жулян.

Повітряні атаки РФ

Ввечері у суботу, 8 березня, російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, агресор атакував ударними БпЛА Запорізьку область. В обласному центрі пролунали до 10 вибухів.

Ворог пошкодив об'єкт критичної інфраструктури, у Запоріжжі та області можливі перебої з подачею тепла і газу.

Також росіяни обстріляли місто Дружківка у Донецькій області. Пошкоджена низка багатоповерхових будинків, є постраждалі.

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