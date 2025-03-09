У Києві чутно вибухи на тлі атаки дронів. Працює ППО

Фото: сили ППО працюють по ворожих дронах у Києві (t.meirpin_bucha_gostomel)

У Києві чутно вибухи на тлі атаки російських ударних дронів "Шахед". Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).