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РФ вночі била по Україні балістикою та десятками "Шахедів": Олещук розповів про роботу ППО

Вівторок 13 серпня 2024 07:36
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РФ вночі била по Україні балістикою та десятками "Шахедів": Олещук розповів про роботу ППО Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники цієї ночі завдали по території України повітряні удари із застосуванням балістичного озброєння та дронів-камікадзе. Силами і засобами ППО ЗСУ були знищені три десятки "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

Зазначається, що загалом окупанти під час повітряної атаки ц ніч проти 13 серпня запустили по Україні:

  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (із Воронезької області РФ),
  • та 38 ударних безпілотників (із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ у Росії).

Відбиття повітряної атаки

Олещук розповів, що у відбитті ворожої повітряної атаки були задіяні:

  • мобільні вогневі групи,
  • авіація,
  • зенітні ракетні підрозділи,
  • засоби РЕБ.

Так, загалом було збито 30 "Шахедів" у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

РФ вночі била по Україні балістикою та десятками &quot;Шахедів&quot;: Олещук розповів про роботу ППО

Комбінована повітряна атака

Нагадаємо, ввечері 12 серпня у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про запуск російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед" для атаки по території України.

Так, в Україні була оголошена повітряна тривога у низці областей, яка пізніше поширилася й на місто Київ. Повідомлялося про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння для ударів.

Крім того, у Чернігівській області через атаку "Шахедів" у Бахмачі під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Додамо, що у Києві оголошували повітряну тривогу і вдруге. У столиці вона тривала тоді приблизно 20 хвилин.

Крім того, повідомлялося про вибухи, що було чути у Сумах цієї ночі та рано-вранці.

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ППО Повітряні сили України Ракетний удар Атака дронів
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