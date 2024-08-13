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РФ вдарила по цивільній інфраструктурі у Бахмачі Чернігівської області

Вівторок 13 серпня 2024 00:16
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РФ вдарила по цивільній інфраструктурі у Бахмачі Чернігівської області
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники у ніч проти 13 серпня завдали ударів по місту Бахмач Чернігівської області. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

"Знов ворог б'є по цивільній інфраструктурі області. Бахмач", - написав чиновник у своєму у Telegram о 00.02.

Глава Чернігівської ОВА додав, що Росія є терористом.

Зауважимо, повідомлення про удар по Бахмачу з'явилося на тлі оголошеної в області повітряної тривоги. Перед тим у командування Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію ударних безпілотників типу "Шахед" у небі над регіоном.

Повітряна атака

Раніше повідомлялося, що увечері у понеділок, 12 серпня, був зафіксований запуск російськими окупантами дронів-камікадзе типу "Шахед" для чергової повітряної атаки по території України.

Спочатку загроза через ударні безпілотники ворога оголошувалася для півдня України, а пізніше - і для півночі.

Зокрема, за даними військових станом на 00.21, ворожі безпілотники у Чернігівській та Сумській області постійно маневрують та змінюють напрямок руху.

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Чернігівська область Атака дронів
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