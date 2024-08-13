ua en ru
Вт, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сумах було чути вибух

Суми, Вівторок 13 серпня 2024 04:22
UA EN RU
У Сумах було чути вибух Фото: у Сумах під час повітряної тривони було чути вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У районі міста Суми у ніч проти 13 серпня було чути звук вибуху. У цей час в області триває повітряна тривога, оголошена раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Суми".

Зазначається, що вибух було чути у Сумах близько 04.12.

Між тим представники місцевої влади щодо події нічого не повідомляли.

Разом з тим варто зазначити, що у командуванні Повітряних сил перед тим інформували про фіксацію ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" у небі над Сумською областю.

При цьому сумські пабліки пишуть, що вибух міг статися у Сумському районі. Також в мережі називають попередньою причиною цього - атаку з боку російських загарбників по регіону із застосуванням керованих авіабомб.

Повітряна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що ввечері 12 серпня у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про запуск російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед" для атаки по території України.

Так, в Україні була оголошена повітряна тривога у низці областей, яка пізніше поширилася й на місто Київ. Повідомлялося про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння для ударів.

Крім того, у Чернігівській області через атаку "Шахедів" у Бахмачі під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Додамо, що у Києві оголошували повітряну тривогу вже двічі. У столиці вона тривала вдруге приблизно 20 хвилин. А от у Київській області, куди прямували ворожі дрони-камікадзе, вона триває досі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Вибух
NEWS
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців