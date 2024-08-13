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РФ ночью била по Украине баллистикой и десятками "Шахедов": Олещук рассказал о работе ПВО

Вторник 13 августа 2024 07:36
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РФ ночью била по Украине баллистикой и десятками "Шахедов": Олещук рассказал о работе ПВО Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики этой ночью нанесли по территории Украины воздушные удары с применением баллистического вооружения и дронов-камикадзе. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены три десятка "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Отмечается, что в целом оккупанты во время воздушной атаки в ночь на 13 августа запустили по Украине:

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (из Воронежской области РФ),
  • и 38 ударных беспилотников (из районов Приморско-Ахтарск и Курск в России).

Отражение воздушной атаки

Олещук рассказал, что в отражении вражеской воздушной атаки были задействованы:

  • мобильные огневые группы,
  • авиация,
  • зенитные ракетные подразделения,
  • средства РЭБ.

Так, всего были сбиты 30 "Шахедов" в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

РФ ночью била по Украине баллистикой и десятками &quot;Шахедов&quot;: Олещук рассказал о работе ПВО

Комбинированная воздушная атака

Напомним, вечером 12 августа в командовании Воздушных сил ВСУ заявили о запуске российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед" для атаки по территории Украины.

Так, в Украине была объявлена ​​воздушная тревога в ряде областей, которая позже распространилась и на Киев. Сообщалось об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения для ударов.

Кроме того, в Черниговской области из-за атаки "Шахедов" в Бахмаче под вражеским ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Добавим, что в Киеве объявляли воздушную тревогу и во второй раз. В столице она длилась тогда примерно двадцать минут.

Кроме того, сообщалось о взрывах, которые были слышны в Сумах этой ночью и ранним утром.

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ПВО Воздушные силы Украины Ракетный удар Атака дронов
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