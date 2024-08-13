У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

У Києві та низці областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА по Повітряні сили ЗСУ.

Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:

Загроза повітряної атаки для інших областей наразі зберігається.

Відбій повітряної тривоги оголосили у Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.

У Києві, а також в Київській, Житомирській та Черкаській областях оголосили відбій повітряної тривоги.

О 1:14 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

О 1:07 повідомили про рух швидкісної цілі у Сумській області в напрямку Чернігівської області.

Військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - ушлося у повідомленні КМДА о 0:59.

Нічна атака проти України

Ввечері у понеділок, 12 серпня, росіяни запустили з півночі та півдня в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". В низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Згодом стало відомо про обстріл загарбниками цивільної інфраструктури міста Бахмач у Чернігівській області.

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